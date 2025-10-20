Governante de Umm Al Qaiwain recebe ministra da Família

UMM AL QAIWAIN, 20 de outubro de 2025 (WAM) – O xeique Saud bin Rashid Al Mu'alla, membro do Conselho Supremo e governante de Umm Al Qaiwain, recebeu, na presença do xeique Ahmed bin Saud bin Rashid Al Mu'alla, vice-governante do emirado, a ministra da Família, Sana bint Mohammed Suhail.

O governante de Umm Al Qaiwain deu as boas-vindas à delegação do Ministério da Família e elogiou os importantes esforços realizados pela pasta em prol dos interesses do país e da sociedade. O xeique Saud destacou a dedicação das equipes do ministério na promoção da estabilidade e do fortalecimento das famílias, como parte da estratégia nacional de desenvolvimento e da visão de futuro dos Emirados Árabes Unidos.

O governante ressaltou ainda o papel essencial do ministério no reforço da coesão e da sustentabilidade familiar, na criação de um ambiente saudável e acolhedor que permita às famílias superar desafios e no empoderamento das famílias para formar gerações responsáveis, orgulhosas de sua identidade nacional e comprometidas com valores e princípios éticos.

Durante o encontro, o xeique Saud foi informado sobre os planos do ministério voltados ao fortalecimento dos laços familiares, à promoção de uma educação sólida, à consolidação da identidade nacional e ao estímulo de valores e comportamentos positivos na sociedade por meio de programas e iniciativas direcionadas.