Primeira-dama da Turquia elogia apoio dos Emirados aos esforços globais de desenvolvimento sustentável

ANCARA, 20 de outubro de 2025 (WAM) – Emine Erdoğan, esposa do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdoğan, elogiou os esforços dos Emirados Árabes Unidos em apoiar ações ambientais sustentáveis e o compromisso constante do país em participar, ao lado de outras nações, de fóruns internacionais voltados a enfrentar desafios ambientais e promover o desenvolvimento sustentável para um futuro melhor das próximas gerações.

As declarações foram feitas durante o encontro de Emine Erdoğan com uma delegação do Conselho Supremo para Maternidade e Infância, liderada por Al Reem Abdullah Al Falasi, secretária-geral do Conselho, à margem do Fórum Global Lixo Zero 2025, realizado em Istambul sob seu patrocínio, de 17 a 19 de outubro.

Durante a reunião, Al Falasi transmitiu as saudações da xeica Fatima bint Mubarak, conhecida como a “Mãe da Nação”, presidente da União Geral das Mulheres, presidente do Conselho Supremo para Maternidade e Infância e presidente suprema da Fundação para o Desenvolvimento da Família.

A autoridade dos Emirados também destacou o interesse da xeica Fatima em garantir a participação do Conselho no fórum, com o objetivo de valorizar as conquistas de crianças e jovens na área da sustentabilidade e de aprender com experiências internacionais em proteção ambiental e preservação de recursos — refletindo a visão da liderança dos Emirados de que crianças e jovens são parceiros essenciais na ação ambiental.