Emirados Árabes Unidos passam a integrar Comitê Diretor do Congresso Global da Interpol sobre Segurança Química e Ameaças Emergentes

ABU DHABI, 20 de outubro de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos, representados pelo Ministério do Interior, passaram a integrar o Comitê Diretor do Congresso Global da Interpol sobre Segurança Química e Ameaças Emergentes, o que reafirma o papel pioneiro e central do país no apoio aos esforços internacionais voltados a fortalecer a segurança e a estabilidade globais. Com essa adesão, os Emirados tornam-se o primeiro país do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) a fazer parte do comitê.

A Interpol anunciou oficialmente a inclusão dos Emirados Árabes Unidos no órgão, cuja reunião é sediada em Abu Dhabi pelo Ministério do Interior. O encontro, com duração de dois dias, conta com ampla participação internacional e tem como foco o avanço da cooperação global para enfrentar ameaças químicas e reforçar a estrutura internacional de segurança nesse campo estratégico.

Criado em 2022, o Comitê Diretor é um órgão consultivo multissetorial e multinacional responsável por definir as prioridades e atividades do Congresso Global sobre Segurança Química e Ameaças Emergentes.

Em colaboração com a Interpol e parceiros internacionais, dentro de uma rede composta por mais de dois mil especialistas de todo o mundo, o comitê busca aprimorar a capacidade dos países de prevenir e combater o terrorismo químico por meio da troca de conhecimento e da adoção das melhores práticas. Os integrantes do comitê desempenham papel essencial na definição de prioridades e iniciativas do Congresso Global, contribuindo diretamente para decisões estratégicas e operacionais.

Na sessão de abertura, o general Saeed Abdullah Al Suwaidi, subsecretário adjunto para Assuntos de Segurança do Ministério do Interior, deu as boas-vindas às delegações e especialistas presentes. Ele afirmou que sediar o evento global reflete o firme compromisso dos Emirados Árabes Unidos com a cooperação internacional e com iniciativas destinadas a reforçar a segurança química e enfrentar ameaças emergentes, contribuindo assim para a paz e a estabilidade mundiais.

O brigadeiro Abdulrahman Al Mansoori, comandante das Forças de Segurança Especial do Ministério do Interior e representante designado dos Emirados e do CCG no órgão consultivo, destacou que a adesão ao comitê é uma extensão do compromisso histórico do país com a promoção da cooperação internacional e da troca de conhecimento, reafirmando o status dos Emirados como parceiro ativo no sistema global de segurança.

Representantes de organizações e instituições internacionais participantes da reunião elogiaram os Emirados por sediar o encontro e destacaram seus esforços contínuos para fortalecer a cooperação internacional e as capacidades coletivas de enfrentamento a ameaças químicas. Segundo eles, o evento é uma plataforma de destaque para a troca de experiências e o desenvolvimento de mecanismos conjuntos de resposta que contribuem para a construção de um mundo mais seguro e estável.

O Comitê Diretor é responsável por definir as prioridades e atividades do Congresso Global sobre Segurança Química, oferecer diretrizes estratégicas e facilitar a colaboração multissetorial e multinacional entre especialistas. Esses esforços visam aprimorar a capacidade de detectar e impedir a aquisição ou o uso indevido de produtos químicos para fins ilícitos. Atualmente, o comitê é composto por 19 países membros da Interpol, quatro organizações internacionais e outras entidades relevantes.

O Congresso Global sobre Segurança Química e Ameaças Emergentes aborda desafios relacionados a armas e explosivos químicos. Ele oferece uma plataforma para o compartilhamento de informações e conhecimentos sobre ameaças emergentes, permitindo que os países reforcem suas capacidades de prevenção, monitoramento e investigação, além de promover ações conjuntas em prol da segurança química global.

A rede internacional que apoia o congresso reúne mais de dois mil especialistas e opera desde sua criação, em 2018. A iniciativa é coorganizada pela Interpol, pelo Global Affairs Canada e pela Agência de Redução de Ameaças de Defesa (DTRA) do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, em parceria com a Parceria Global do G7 contra a Proliferação de Armas e Materiais de Destruição em Massa.

A reunião do Comitê Diretor do Congresso Global da Interpol sobre Segurança Química e Ameaças Emergentes começou nos Emirados Árabes Unidos com a participação de representantes da Interpol, do Global Affairs Canada, da DTRA, além de especialistas regionais e internacionais e membros do comitê.

No primeiro dia, os participantes discutiram formas de aprimorar a cooperação internacional no enfrentamento de ameaças químicas, revisaram as recomendações da Reunião Plenária do Congresso Global de 2025 e prepararam um exercício multissetorial que será realizado no Brasil, voltado a reforçar a prontidão para emergências químicas. Também foram debatidos o papel dos setores industrial e acadêmico no apoio à segurança química.

No segundo dia, as sessões contarão com representantes das forças de segurança, órgãos reguladores, formuladores de políticas públicas, instituições acadêmicas, laboratórios nacionais, setores militar e CBRN (químico, biológico, radiológico e nuclear), além de organizações internacionais e não governamentais. As discussões incluirão os preparativos para a Reunião Plenária do Congresso Global de 2026.

Os debates também abordarão o papel das tecnologias avançadas no fortalecimento da segurança química e identificarão as melhores práticas para integrar a inteligência artificial às medidas de prevenção, preparo, detecção e resposta.

As conversas incluirão estratégias para que países e organizações com recursos limitados evitem o uso indevido de tecnologias por agentes mal-intencionados, métodos para mitigar ciberataques a sistemas de segurança química e formas de ampliar a cooperação entre a indústria química, governos e agências de segurança. O objetivo é maximizar os benefícios da ação coordenada e das tecnologias emergentes na promoção da segurança química global.