Príncipe herdeiro de Ras Al Khaimah recebe delegação do Programa de Líderes do Governo dos Emirados

RAS AL KHAIMAH, 20 de outubro de 2025 (WAM) – O xeique Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi, príncipe herdeiro de Ras Al Khaimah, recebeu a delegação do Programa de Líderes do Governo dos Emirados Árabes Unidos – Turma de 2025, chefiada por Mohammed Al Sherhan, diretor-gerente da Cúpula de Governos do Mundo. A visita fez parte de uma série de atividades de campo voltadas a fortalecer a comunicação entre talentos nacionais e líderes governamentais do país.

Mohammed bin Saud deu as boas-vindas aos integrantes da delegação e elogiou os esforços do programa para formar uma nova geração de líderes capazes de apoiar a visão dos Emirados Árabes Unidos e acompanhar as transformações do futuro.

O príncipe herdeiro afirmou que o investimento nas pessoas é a base da trajetória de desenvolvimento sustentável conduzida pelo país sob a liderança do presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Durante o encontro, Mohammed bin Saud foi informado sobre os principais componentes do Programa de Líderes do Governo dos Emirados, que tem duração de nove meses e inclui uma série de oficinas sobre liderança no século 21, gestão de projetos complexos, tecnologias avançadas e emergentes, além de experiências internacionais e projetos de desenvolvimento.