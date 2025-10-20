Liga Árabe prepara novo acordo de investimento regional, diz Aboul Gheit

CAIRO, 20 de outubro de 2025 (WAM) – O secretário-geral da Liga dos Estados Árabes, Ahmed Aboul Gheit, revelou que está em fase final de elaboração o “Projeto do Novo Acordo Árabe de Investimento”, que, segundo ele, servirá como pedra angular para o investimento interárabe assim que for aprovado.

Aboul Gheit explicou que o acordo em preparação foi concebido para incorporar as mais recentes tendências da economia global, especialmente os conceitos de desenvolvimento sustentável, economia do conhecimento e economia digital, além de ter papel essencial na eliminação de barreiras para investidores.

O anúncio foi feito durante seu discurso na conferência Ripple Summit 2025, voltada ao apoio de centros de empreendedorismo em universidades árabes, realizada na sede da Liga dos Estados Árabes, no Cairo.

O secretário-geral afirmou que o incentivo ao investimento é a chave para um futuro melhor, por ser o motor do crescimento da produtividade, o gerador de empregos de qualidade e o meio de transferência de tecnologias modernas. Ele acrescentou que os programas de empreendedorismo se tornaram um dos principais motores do crescimento econômico e um pilar indispensável para enfrentar desafios de desenvolvimento, como o desemprego, e alcançar o desenvolvimento sustentável.

Aboul Gheit ressaltou que a organização pan-árabe, sediada no Cairo, dá grande importância ao fortalecimento da cooperação econômica entre os países-membros, com o objetivo de estabelecer uma base sólida para um bloco econômico árabe forte e capaz de exercer influência no cenário global. Ele destacou ainda que a integração social e comunitária é fundamental para a construção de um ecossistema de empreendedorismo robusto e eficaz.