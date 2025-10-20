Jornada dos Emirados Árabes Unidos para se tornarem “a capital mundial das startups” ganha impulso com o Athar+

ABU DHABI, 20 de outubro de 2025 (WAM) – Em linha com a campanha do governo dos Emirados Árabes Unidos intitulada “A capital mundial das startups”, a Autoridade de Contribuição Social – Ma’an está intensificando seus esforços para consolidar a posição de Abu Dhabi como líder em empreendedorismo social por meio do Athar+.

Como o primeiro centro voltado para impacto social em Abu Dhabi, o Athar+ faz parte do selo Da Comunidade para a Comunidade, uma iniciativa lançada durante o Ano da Comunidade pela Autoridade em 2025 para celebrar a participação social. O centro reúne empresas sociais, organizações sem fins lucrativos e agentes de impacto em um ecossistema colaborativo voltado ao empreendedorismo social.

Financiado por contribuições comunitárias, o Athar+ foi criado para impulsionar o crescimento de organizações orientadas por impacto social. O hub apoia empresas sociais e entidades sem fins lucrativos na expansão de seus negócios e no aumento de seu alcance, oferecendo espaços de trabalho dedicados, mentoria especializada, programas personalizados e serviços de apoio empresarial.

O Athar+ representa um passo estratégico nos esforços da Autoridade de Contribuição Social – Ma’an para fortalecer o setor social, promover o empreendedorismo e desenvolver um ecossistema dinâmico de impacto. A iniciativa dá continuidade ao Ma’an Social Incubator (MSI), lançado em 2019, que apoiou startups com modelos de negócio voltados diretamente às prioridades sociais.

O portfólio de programas do hub inclui iniciativas especializadas em empreendedorismo social que reforçam o papel do Athar+ como plataforma de lançamento orientada por propósito, capacitando agentes de transformação a criar soluções práticas com impacto tangível. Complementando essa atuação, o Athar+ Hackathon oferece a estudantes e empreendedores iniciantes a oportunidade de desenvolver soluções inovadoras para desafios sociais urgentes.

Durante a participação no mais recente Expand North Star, parte do GITEX Global, o Athar+ apresentou suas ações voltadas ao avanço do empreendedorismo social, exibindo sua variedade de serviços de apoio ao setor. Doze empresas sociais participaram do evento para mostrar seus negócios, projetos e iniciativas de impacto.

Na ocasião, o Athar+ também organizou o Desafio de Impacto Social, que recebeu mais de 100 inscrições. Oito finalistas apresentaram suas propostas em busca não apenas de subsídios financeiros, mas também de acesso aos serviços oferecidos pelo Athar+.

Salem AlShamsi, diretor de Incubação Social e Contratação da Autoridade de Contribuição Social – Ma’an, afirmou que, desde a criação da Autoridade de Contribuição Social – Ma’an, em 2019, as startups com impacto nas comunidades têm estado na linha de frente. "O impacto que essas startups sociais podem gerar é ilimitado quando recebem o apoio adequado, que buscamos oferecer continuamente. Nosso sistema de apoio foi projetado para fomentar o desenvolvimento de uma rede vibrante de empresas sociais que promovam impacto, adotem as melhores práticas e respondam às prioridades sociais de Abu Dhabi”, afirmou.

Desde o seu lançamento, em maio de 2025, o Athar+ construiu uma comunidade de 27 organizações-membro ativas em seus programas e apoiou 33 entidades do terceiro setor. O hub também implementou três programas de grande impacto, oferecendo mais de 36 horas de treinamento com a participação de 32 especialistas. Além disso, o Athar+ estabeleceu parcerias com cinco prestadores de serviço e cinco parceiros estratégicos, fortalecendo o crescente ecossistema de empreendedorismo social em Abu Dhabi.