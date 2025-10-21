flydubai anuncia sete novos acordos de cooperação com companhias aéreas

DUBAI, 21 de outubro de 2025 (WAM) – A flydubai anunciou sete novos acordos de cooperação interline — parcerias que permitem a integração de voos entre companhias aéreas —, elevando para mais de 40 o número total de parceiros da empresa.

Esses acordos estratégicos permitem aos passageiros da flydubai acessar mais de 30 destinos na Europa por meio da companhia aérea grega Aegean Airlines e da transportadora nacional italiana ITA Airways. Além disso, os viajantes com destino ao Extremo Oriente e ao Sudeste Asiático passam a ter mais opções de conexão com mais de 90 destinos, em parceria com a Myanmar Airways International e as companhias chinesas Air China, China Eastern Airlines, Hainan Airlines e Sichuan Airlines.

Com essas novas parcerias, os passageiros poderão desfrutar de uma experiência de viagem integrada, com itinerários em um único bilhete e despacho direto de bagagem, refletindo o compromisso da flydubai em ampliar a conectividade e abrir novos destinos. Atualmente, a companhia mantém uma rede em expansão com mais de 135 destinos, oferecendo acesso a mais de 300 por meio de parcerias de cooperação e de codeshare.

Ghaith Al Ghaith, diretor-presidente da flydubai, afirmou: “Desde 2009, mantemos o compromisso de aprimorar a conectividade e facilitar o fluxo livre de comércio e turismo. Por isso, temos satisfação em anunciar sete novos parceiros de interline. Esses acordos proporcionarão aos nossos passageiros ainda mais flexibilidade e opções na hora de planejar suas viagens, ampliando o acesso às rotas de nossos parceiros em mercados-chave da Ásia e da Europa. Ao mesmo tempo, mais viajantes poderão chegar a Dubai como um importante destino de turismo e negócios, reafirmando sua posição como centro internacional da aviação.”