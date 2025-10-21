FMI prevê crescimento de 6% para a economia de Abu Dhabi e de 3,4% para a de Dubai em 2025

DUBAI, 21 de outubro de 2025 (WAM) – O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê que o emirado de Abu Dhabi registre crescimento econômico de cerca de 6% em 2025. Já o emirado de Dubai deve apresentar expansão de 3,4% neste ano.

A projeção para os dois emirados foi divulgada por Jihad Azour, diretor do Departamento do Oriente Médio e Ásia Central do FMI, durante uma coletiva de imprensa organizada pelo Centro Financeiro Internacional de Dubai (DIFC, na sigla em inglês) em cooperação com o Fundo, sob o tema “Panorama Econômico Regional do FMI: Relatório sobre o Oriente Médio e Norte da África”.

Azour afirmou que o FMI projeta crescimento de 4,8% para a economia dos Emirados Árabes Unidos em 2025, subindo para cerca de 5% em 2026 — a maior taxa entre os países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) — após o forte desempenho registrado neste ano.

O representante do FMI explicou que a taxa elevada de crescimento dos Emirados é impulsionada principalmente pelos setores de serviços, como turismo, serviços financeiros e mercado imobiliário. Destacou ainda que o crescimento de Abu Dhabi, em particular, é sustentado pela melhora na produção de petróleo após a flexibilização do acordo da Opep+, além do bom desempenho dos setores de serviços e de imóveis.