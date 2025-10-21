Abu Dhabi inaugura em novembro o maior museu de história natural da região

ABU DHABI, 21 de outubro de 2025 (WAM) – O Museu de História Natural de Abu Dhabi será inaugurado ao público em 22 de novembro de 2025, no Distrito Cultural de Saadiyat, marcando um importante marco cultural para o emirado. Maior museu de seu tipo na região, o espaço se consolida como um novo destino global voltado à ciência, à natureza e à educação, convidando o público a explorar a história da vida na Terra e a refletir sobre o futuro do planeta.

Com 35 mil metros quadrados, o museu é uma adição significativa ao panorama cultural em constante expansão dos Emirados Árabes Unidos. Ele leva os visitantes a uma jornada imersiva por 13,8 bilhões de anos de história natural — do Big Bang e da formação do sistema solar à evolução da vida, incluindo a ascensão e o desaparecimento dos dinossauros e a extraordinária biodiversidade do planeta.

Entre os destaques estão três testemunhos do tempo profundo. Um deles é o famoso fóssil conhecido como Stan, um esqueleto quase completo de Tyrannosaurus rex, predador que dominou a Terra há 67 milhões de anos. Ao seu lado, o esqueleto de uma baleia-azul fêmea de 25 metros, o maior animal conhecido, oferece uma visão fascinante sobre a evolução, a biodiversidade marinha e a continuidade da vida no planeta. Completando o trio está o meteorito Murchison — um artefato que testemunhou a formação do nosso planeta e contém grãos com 7 bilhões de anos, formados antes mesmo do Sistema Solar.

Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente do Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi, destacou que a inauguração do Museu de História Natural de Abu Dhabi representa um marco fundamental na consolidação do panorama cultural do emirado. "O museu oferece uma imersão na história da vida na Terra, apresentada pela primeira vez sob uma perspectiva árabe, com a fauna, a flora e a história geológica da região ocupando papel central na experiência do visitante”, disse.

O museu, segundo Al Mubarak, também funcionará como centro de pesquisa e educação, promovendo estudos científicos inovadores em zoologia, paleontologia, biologia marinha, pesquisa molecular e ciências da Terra. “Ao estimular o engajamento com as ciências naturais, o Museu de História Natural de Abu Dhabi busca inspirar as novas gerações e contribuir para um futuro mais sustentável”, concluiu.

A história natural da Península Arábica ocupa lugar de destaque na narrativa do museu, ressaltando a contribuição singular da região à história do planeta. Entre as descobertas mais notáveis feitas em Abu Dhabi está a do Stegotetrabelodon emiratus, uma espécie extinta de elefante com presas tanto na mandíbula superior quanto na inferior — característica rara entre os elefantes modernos —, oferecendo aos visitantes um vislumbre da evolução desses animais e do rico patrimônio natural da região.

Projetado pelo renomado escritório de arquitetura Mecanoo, o edifício do museu se ergue na paisagem da Ilha de Saadiyat como uma formação natural. Sua silhueta remete às rochas esculpidas pelo tempo, simbolizando a missão do museu de conectar as pessoas ao mundo natural e inspirar as novas gerações a questionar, descobrir e participar da construção de um futuro mais sustentável.

O interior abriga galerias permanentes e exposições que conduzem os visitantes por uma jornada através do tempo. Entre as principais estão A História da Terra, O Mundo em Evolução, Nosso Mundo, Planeta Resiliente e O Futuro da Terra, além de espaços temáticos como o PalaeoLab, o Laboratório de Ciências da Vida, O Clima da Arábia, Além do Horizonte e A História Humana. O museu também conta com um Teatro Interativo, que proporciona experiências visuais imersivas e transporta os visitantes por diferentes eras.

Para celebrar a inauguração, o museu apresentará duas exposições temporárias internacionais: A Marcha dos Tricerátopos, que exibirá o único grupo itinerante de Tricerátopos do mundo, e a 61ª edição do Wildlife Photographer of the Year, uma das mostras de fotografia de natureza mais prestigiadas do mundo. Juntas, essas exposições inauguram o programa internacional do museu e abrem caminho para uma nova era de colaboração científica e cultural em nível local e global.

O Museu de História Natural de Abu Dhabi passa a integrar um conjunto de instituições que inclui o Louvre Abu Dhabi, o teamLab Phenomena Abu Dhabi e os futuros Museu Nacional Zayed e Guggenheim Abu Dhabi, reforçando o Distrito Cultural de Saadiyat como um centro global de conhecimento, criatividade e intercâmbio cultural.