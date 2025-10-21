Governante de Fujairah recebe ministra da Família e reforça apoio às políticas sociais

FUJAIRAH, 21 de outubro de 2025 (WAM) – O xeique Hamad bin Mohammed Al Sharqi, membro do Conselho Supremo e governante de Fujairah, afirmou que a construção de famílias fortes, coesas e felizes é o alicerce fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade integrada, orgulhosa de sua identidade nacional, promotora de valores positivos e comprometida com o avanço do desenvolvimento econômico sustentável.

O xeique Hamad bin Mohammed fez essas observações ao receber a ministra da Família, Sana bint Mohammed Suhail, no Palácio Al Rumaila.

Durante o encontro, a ministra apresentou ao governante os planos, programas e iniciativas do Ministério da Família, voltados a apoiar e fortalecer as famílias emiradenses, promovendo sua estabilidade. O xeique destacou que as questões familiares estão entre as principais prioridades do governo dos Emirados Árabes Unidos e de sua liderança, que reconhece o papel central da família no tecido social.

Ele elogiou os esforços realizados para traduzir em ações a visão e os objetivos do governo, especialmente no fortalecimento dos laços familiares e na consolidação da coesão social — aspectos que contribuem para ampliar o papel das famílias na trajetória de desenvolvimento do país.

O governante de Fujairah reafirmou o compromisso da liderança dos Emirados Árabes Unidos, sob a direção do presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, em apoiar o setor social, com ênfase na família emiradense, que representa o pilar da construção nacional.

Por sua vez, Sana Suhail expressou profundo apreço pelo apoio constante da liderança dos Emirados e pelo interesse pessoal demonstrado pelo governante de Fujairah, elogiando sua atenção em acompanhar de perto os programas e seu forte incentivo às iniciativas voltadas às questões familiares.