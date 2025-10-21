Abu Dhabi lança Hub71+ Life Sciences para acelerar a inovação em biotecnologia, tecnologia médica e saúde digital

ABU DHABI, 21 de outubro de 2025 (WAM) – O Hub71, ecossistema global de tecnologia de Abu Dhabi, lançou o Hub71+ Life Sciences, um novo ecossistema especializado destinado a acelerar o desenvolvimento e a comercialização de inovações em saúde nos setores de biotecnologia, tecnologia médica e saúde digital. A iniciativa posiciona Abu Dhabi como uma plataforma global para empreendedores da área de ciências da vida, oferecendo acesso direto a uma rede de reguladores, hospitais, investidores e parceiros do setor.

Anunciado durante o evento anual Hub71 Impact Event, o Hub71+ Life Sciences oferece aos empreendedores acesso direto ao dinâmico setor de inovação médica da capital dos Emirados. Desde a validação clínica inicial até o acesso ao mercado, as startups poderão aproveitar o ecossistema integrado de saúde de Abu Dhabi para transformar descobertas científicas em resultados concretos para pacientes e empreendimentos escaláveis.

Ahmad Ali Alwan, diretor-presidente do Hub71, afirmou que, desde 2019, o Hub71 tem apoiado centenas de startups que ajudaram a moldar o cenário de inovação de Abu Dhabi. “Com o Hub71+ Life Sciences, canalizamos essa experiência para um ambiente dedicado, no qual fundadores, pesquisadores, empresas e investidores podem colaborar para impulsionar a inovação em saúde. A iniciativa é voltada a startups que desenvolvem soluções inovadoras em tecnologia da saúde, biotecnologia e ciências da vida, fortalecendo o papel de Abu Dhabi como protagonista global em inovação no setor”, afirmou.

O novo ecossistema foi lançado em alinhamento estratégico com o Departamento de Saúde de Abu Dhabi (DoH), a Emirates Drug Establishment (EDE) e o HELM Cluster (Health, Endurance, Longevity and Medicine), todos comprometidos com a criação de uma economia de ciências da vida de alto desempenho com base em Abu Dhabi. A iniciativa surge em um momento em que o mercado de serviços de saúde do Oriente Médio e Norte da África (MENA) deve alcançar US$ 412 bilhões até 2032, refletindo o crescimento sustentado dos investimentos em inovação na área da saúde na região.

O Departamento de Saúde de Abu Dhabi (DoH), a Emirates Drug Establishment (EDE) e o HELM Cluster, desenvolvido pelo Escritório de Investimentos de Abu Dhabi (ADIO), são parceiros fundadores da iniciativa. O projeto reforça o foco de Abu Dhabi em medicina de precisão, biomanufatura avançada e atendimento baseado em dados. A Autoridade de Primeira Infância de Abu Dhabi (ECA), o Cleveland Clinic Abu Dhabi e a Ultrahuman também participam como parceiros âncora. Ao todo, 12 parceiros colaborarão com startups para explorar oportunidades de investimento e acelerar a introdução de inovações transformadoras no mercado.

O ecossistema Hub71+ Life Sciences permite que reguladores, empresas, investidores e startups colaborem para acelerar a inovação em saúde em Abu Dhabi. Por meio de apoio regulatório, oportunidades de financiamento e acesso a testes clínicos e provas de conceito, o programa cria valor compartilhado, fortalecendo parcerias, promovendo a pesquisa e impulsionando o crescimento de um setor competitivo de ciências da vida.

A comunidade ampliada do Hub71 já conta com quase 300 startups, que juntas levantaram 9 bilhões de dirhams (US$ 2,45 bilhões) e geraram 5 bilhões de dirhams (US$ 1,36 bilhão) em receita, consolidando Abu Dhabi como um dos mercados de startups emergentes que mais crescem na região MENA. O Hub71+ Life Sciences junta-se a outros ecossistemas especializados, como o Hub71+ Digital Assets, o Hub71+ ClimateTech e o Hub71+ AI, todos voltados a estimular a inovação em setores prioritários.