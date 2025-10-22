Liderança dos Emirados Árabes Unidos envia condolências ao emir do Kuwait pela morte do xeique Ali Abdullah

ABU DHABI, 22 de outubro de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou mensagem de condolências ao xeique Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, emir do Kuwait, expressando sinceros sentimentos de pesar e solidariedade pela morte do xeique Ali Abdullah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.
O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, também enviaram mensagens semelhantes ao emir do Kuwait.