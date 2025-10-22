Governante de Ras Al Khaimah recebe presidente de Botsuana e discute áreas de cooperação

RAS AL KHAIMAH, 22 de outubro de 2025 (WAM) – O xeique Saud bin Saqr Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Ras Al Khaimah, recebeu o presidente de Botsuana, Duma Gideon Boko, e sua delegação no palácio localizado na Cidade Saqr bin Mohammed. O encontro contou com a presença do xeique Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi, príncipe herdeiro de Ras Al Khaimah.

O xeique Saud bin Saqr deu as boas-vindas ao presidente de Botsuana e discutiu formas de fortalecer as relações bilaterais, destacando o compromisso mútuo em ampliar a cooperação em diversos setores de interesse comum, em apoio aos objetivos compartilhados de desenvolvimento.

Durante a reunião, as duas partes analisaram áreas de cooperação entre o emirado de Ras Al Khaimah e Botsuana e exploraram oportunidades promissoras de parceria em diferentes setores econômicos, com o objetivo de aprofundar os laços bilaterais e impulsionar os esforços conjuntos para o desenvolvimento sustentável e a prosperidade mútua.

Saud bin Saqr ressaltou que a abertura do emirado para parcerias internacionais segue uma visão estratégica baseada na troca de conhecimento e experiência, promovendo a cooperação global como instrumento de progresso humano e crescimento econômico.

O presidente de Botsuana expressou gratidão e apreço ao governante de Ras Al Khaimah pela calorosa recepção e hospitalidade, e manifestou o interesse de seu país em construir parcerias frutíferas com os Emirados Árabes Unidos e com o emirado de Ras Al Khaimah em áreas de interesse comum. Ele elogiou o desenvolvimento econômico e urbano do emirado, que reflete uma visão ambiciosa e voltada para o futuro.

O encontro contou também com a presença de Mahash Saeed Al Hameli, embaixador dos Emirados Árabes Unidos na África do Sul e embaixador não residente em Botsuana, além de altos funcionários dos dois países.