Conselho Nacional Federal reforça cooperação com parlamentos do Senegal, Holanda, Bielorrússia, Chipre, Suécia e Mercosul

GENEBRA, 22 de outubro de 2025 (WAM) – O presidente da Divisão Parlamentar do Conselho Nacional Federal (FNC, na sigla em inglês) junto à União Interparlamentar (UIP), Ali Rashid Al Nuaimi, reuniu-se com delegações parlamentares do Senegal, Holanda, Belarus, Chipre, Suécia e do Parlamento do Mercosul, à margem da 151ª Assembleia Geral da UIP, realizada em Genebra, na Suíça.

Durante uma série de encontros bilaterais, Al Nuaimi se reuniu com Malick Ndiaye, presidente da Assembleia Nacional do Senegal; Sergei Aleinik, presidente da Comissão Permanente de Assuntos Internacionais e Segurança Nacional do Conselho de Belarus; Averof Neophytou, chefe da delegação cipriota na UIP; F. Belhirch, membro da Comissão Permanente de Paz e Segurança Internacional do Parlamento holandês; Margareta Cederfelt, chefe da delegação parlamentar sueca; e Juan José, chefe da delegação do Parlamento do Mercosul.

As discussões abordaram formas de fortalecer a cooperação interparlamentar entre o FNC e os respectivos parlamentos, destacando a importância da coordenação e da consulta em questões de interesse comum. A Divisão Parlamentar dos Emirados Árabes Unidos reafirmou o compromisso de manter uma presença ativa e construtiva nos fóruns parlamentares internacionais, por meio do diálogo, da cooperação e da troca de experiências e boas práticas legislativas.

Al Nuaimi destacou o papel essencial das instituições parlamentares no fortalecimento das relações e parcerias entre as nações, na promoção da paz e da estabilidade e no fomento ao desenvolvimento sustentável e à prosperidade compartilhada, em busca de um futuro mais seguro e próspero para todos os povos.