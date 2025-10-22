Emirados são eleitos para o Conselho de Água da Organização para a Cooperação Islâmica

JIDÁ, 22 de outubro de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos, representados pelo Ministério de Energia e Infraestrutura, participaram da 5ª Sessão da Conferência Islâmica de Ministros Responsáveis pela Água, realizada nesta quarta-feira (22) em Jidá, Arábia Saudita.

A delegação emiradense foi chefiada por Ahmed Mohammed Al Kaabi, subsecretário adjunto para o Setor de Eletricidade, Água e Energia do Futuro.

Durante o encontro, os Emirados foram eleitos membros do Conselho de Água da Organização para a Cooperação Islâmica (OIC, na sigla em português), órgão responsável por promover a implementação da visão da OCI no campo da gestão hídrica e estimular a cooperação técnica, científica e de pesquisa entre os países-membros.

Em seu discurso, Ahmed Al Kaabi reafirmou o apoio dos Emirados aos esforços da OCI para enfrentar os desafios do setor hídrico, especialmente os relacionados à escassez de água, e para alcançar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 6 (ODS 6), que prevê garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água e do saneamento para todos.

O representante destacou ainda as políticas e estratégias nacionais de gestão integrada dos recursos hídricos, como a Estratégia de Segurança Hídrica dos Emirados, além de planos interligados voltados para energia, alimentos, meio ambiente e neutralidade climática.

Al Kaabi também mencionou as iniciativas globais do país voltadas ao enfrentamento da escassez de água, incluindo a Iniciativa Mohamed bin Zayed para a Água, e ressaltou os preparativos em andamento para a realização da Conferência das Nações Unidas sobre a Água de 2026, que será sediada pelos Emirados.

A visão do Conselho de Água da OCI é promover um futuro com segurança hídrica para todos os países-membros, fortalecendo a cooperação entre governos, instituições de pesquisa e ensino, setor privado e sociedade civil. O conselho busca criar mecanismos institucionais e financeiros que reforcem a confiança e viabilizem projetos conjuntos, com o objetivo de construir uma estrutura sustentável de cooperação no campo da água.