Emirados destacam avanços e visão para o mercado de trabalho em conferência islâmica de ministros do Trabalho no Qatar

DOHA, 22 de outubro de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos, representados pelo Ministério de Recursos Humanos e Emiratização (MoHRE, na sigla em inglês), participaram da 6ª Conferência Islâmica de Ministros do Trabalho da Organização para a Cooperação Islâmica (OCI), realizada em Doha, capital do Qatar, sob o tema “Experiências locais, conquistas globais: histórias de sucesso no mundo islâmico”.

O encontro reuniu ministros do Trabalho dos países-membros da OCI, além de representantes de organizações regionais e internacionais, especialistas, acadêmicos e integrantes da sociedade civil.

O subsecretário adjunto para Serviços de Apoio do MoHRE, Mohammed Saqr Al Nuaimi, que chefiou a delegação dos Emirados, afirmou que o governo do país considera as metas estabelecidas pela OCI nas áreas ligadas ao mercado de trabalho como prioridade nacional e pilares fundamentais para o desenvolvimento sustentável, especialmente nos campos do emprego, trabalho e proteção social. “Essas metas apoiam os esforços para construir uma vida melhor, fortalecer o impacto do trabalho produtivo e ampliar a proteção social das populações dos países-membros da OCI”, declarou Al Nuaimi.

Em seu discurso, o representante destacou a experiência pioneira dos Emirados Árabes Unidos na construção de um mercado de trabalho competitivo e atrativo para talentos globais, bem como os avanços na modernização da legislação trabalhista e na ampliação da participação de mulheres e jovens. Ele também ressaltou o sistema abrangente de proteção social do país e seu posicionamento de liderança em diversos indicadores globais de desenvolvimento humano e competitividade, guiado por uma visão de futuro voltada à economia digital e à inovação.

A conferência abordou questões centrais e desafios atuais dos mercados de trabalho nos países islâmicos, com destaque para o estímulo ao emprego, a expansão das redes de proteção social, o fortalecimento da capacitação profissional e o acompanhamento da transformação digital como caminhos para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e empoderar todos os segmentos da sociedade.