Governantes dos Emirados Árabes Unidos enviam condolências ao emir do Kuwait pela morte do xeique Ali Abdullah

ABU DHABI, 22 de outubro de 2025 (WAM) – Os membros do Conselho Supremo e governantes dos Emirados Árabes Unidos enviaram mensagens de condolências ao xeique Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, emir do Estado do Kuwait, pela morte do xeique Ali Abdullah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.
Nas mensagens, os governantes expressaram sinceros sentimentos de pesar e solidariedade ao emir e à família Al-Sabah, desejando força e consolo neste momento de luto.
As condolências foram enviadas pelos xeiques Sultan bin Mohammad Al Qasimi, de Sharjah; Humaid bin Rashid Al Nuaimi, de Ajman; Hamad bin Mohammed Al Sharqi, de Fujairah; Saud bin Rashid Al Mu’alla, de Umm Al Qaiwain; e Saud bin Saqr Al Qasimi, de Ras Al Khaimah.
Os príncipes herdeiros e vice-governantes dos emirados também transmitiram mensagens semelhantes de condolências ao emir do Kuwait.