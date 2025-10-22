Sharjah atrai investimentos de US$ 1,5 bilhão no primeiro semestre de 2025

SHARJAH, 22 de outubro de 2025 (WAM) – O emirado de Sharjah atraiu investimentos no valor de US$ 1,5 bilhão no primeiro semestre deste ano, o que representa um crescimento de 361% em comparação com o mesmo período de 2024.

O CEO da Invest in Sharjah, Mohamed Al Musharrkh, afirmou à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), à margem do 8º Fórum de Investimento de Sharjah (SIF 2025), que as novas leis e regulamentações implementadas no emirado tiveram papel decisivo nesse avanço.

Segundo ele, os investimentos se concentraram nos setores industrial, tecnológico, agrícola e de serviços. Al Musharrkh acrescentou que a Invest in Sharjah tem como principais alvos os mercados da Europa, Índia, Brasil e Estados Unidos, com o objetivo de atrair mais investimentos globais.

Al Musharrkh lembrou que, no ano passado, Sharjah lançou a primeira licença comercial do mundo com tecnologia de inteligência artificial, em parceria com a Microsoft, o que facilitou processos e reduziu desafios para novos investidores que ingressam nos mercados dos Emirados Árabes Unidos, especialmente em Sharjah.

A Índia lidera a lista de países investidores no emirado, seguida por Paquistão, Jordânia, Egito e China, segundo o executivo.

A edição de 2025 do Fórum de Investimento de Sharjah, realizada pela primeira vez em conjunto com a Conferência Mundial de Investimentos (WIC), reúne mais de 130 palestrantes internacionais e 160 sessões especializadas, devendo atrair mais de 10 mil participantes de todo o mundo.