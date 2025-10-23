Presidente dos Emirados emite resolução reconstituindo o Conselho de Inteligência Artificial e Tecnologia Avançada

ABU DHABI, 23 de outubro de 2025 (WAM) – Na qualidade de governante de Abu Dhabi, o presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, emitiu uma resolução que reestrutura o Conselho de Inteligência Artificial e Tecnologia Avançada (AIATC, na sigla em inglês), presidido pelo xeique Tahnoon bin Zayed Al Nahyan e tendo o xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan como vice-presidente.

O conselho é composto por Khaldoon Khalifa Al Mubarak, secretário-geral do órgão, além de Ahmed Mubarak bin Nawi Al Mazrouei, Sultan Ahmed Al Jaber, Jassem Mohamed Bu Ataba Al Zaabi, Humaid Obaid Abushibs, Mohamed Hassan Al Suwaidi, Faisal Abdulaziz Al Bannai, Ahmed Tamim Hisham Al Kuttab e Peng Xiao.

Desde sua criação, o AIATC tem atuado na regulação, implementação e desenvolvimento de políticas e estratégias relacionadas à inteligência artificial e às tecnologias avançadas em Abu Dhabi. O conselho continua a liderar programas de financiamento, investimento e pesquisa em cooperação com parceiros locais e internacionais, em consonância com a visão da liderança do país e com o ritmo acelerado de crescimento dos setores de inteligência artificial e tecnologia avançada.

A atuação do conselho está alinhada à Estratégia de Governo Digital de Abu Dhabi 2025–2027, que tem como meta transformar o emirado no primeiro governo totalmente baseado em inteligência artificial até 2027, por meio de investimentos estratégicos voltados à modernização da administração pública e ao fortalecimento do ecossistema digital.