Lutador da Somália conquista título do UAE Warriors 64 em Abu Dhabi

ABU DHABI, 23 de outubro de 2025 (WAM) – O lutador somali Muhidin Abubakar foi coroado campeão do 64º evento internacional UAE Warriors, realizado em Abu Dhabi em 22 de outubro de 2025, após derrotar Iago Ribeiro e unificar os cinturões da categoria peso-mosca. Em junho deste ano, Abubakar já havia conquistado os títulos interinos dos pesos-galo e dos pesos-mosca.

Realizado na noite de quarta-feira (22/10) no Centro ADNEC, durante a Abu Dhabi Showdown Week, o UAE Warriors 64 reuniu lutadores de artes marciais mistas (MMA) de elite de diversas partes do mundo.

A cerimônia de premiação foi conduzida por Abdul Moneim Al Hashemi, presidente das Federações de Jiu-jítsu dos Emirados Árabes Unidos e da Ásia, primeiro vice-presidente da Federação Internacional e presidente do Comitê Superior do Campeonato.