Governante de Ras Al Khaimah recebe ministra da Família

RAS AL KHAIMAH, 23 de outubro de 2025 (WAM) – O xeique Saud bin Saqr Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Ras Al Khaimah, afirmou que a família é a base da sociedade, seu principal pilar e o ambiente que sustenta o sistema de valores, sendo também o alicerce da identidade nacional e a fonte de força e coesão social do país.

A autoridade ressaltou que, desde sua fundação, os Emirados Árabes Unidos têm atribuído grande importância à família, garantindo seu fortalecimento e apoio, e oferecendo condições de estabilidade para que continue a ser um ambiente de formação de gerações conscientes, instruídas, orgulhosas de seus valores e comprometidas com o desenvolvimento do país.

O xeique fez essas declarações ao receber nesta quinta-feira (23/10) a ministra da Família, Sana Mohamed Suhail, e uma comitiva de autoridades em seu palácio na Cidade Saqr bin Mohammed. O encontro contou também com a presença do príncipe herdeiro de Ras Al Khaimah, xeique Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi.

Durante a reunião, o governante foi informado sobre as futuras estratégias e iniciativas do ministério, voltadas ao fortalecimento do papel da família emiradense como foco central das políticas de desenvolvimento, com o objetivo de promover sua coesão e estabilidade e garantir atenção integral a todos os seus membros.

O xeique destacou que apoiar e capacitar as famílias é uma prioridade nacional, devido ao papel essencial que exercem na formação de gerações capazes de contribuir para o progresso e a prosperidade contínuos dos Emirados Árabes Unidos. Ele também destacou o empenho de Ras Al Khaimah em implementar programas e iniciativas que reforcem os laços familiares e promovam a estabilidade social.

O governante elogiou ainda os esforços do Ministério da Família em aprimorar as políticas voltadas à família, destacando a importância de continuar desenvolvendo iniciativas inovadoras que estimulem a coesão social e fortaleçam os valores de estabilidade e unidade nacional.

Por sua vez, a ministra Sana Mohamed Suhail agradeceu o apoio contínuo do governante à estabilidade da família emiradense, destacando que esse respaldo constitui um pilar fundamental para o avanço do trabalho social e para o alcance dos objetivos estratégicos do ministério. Ela explicou que o Ministério da Família anunciou recentemente sua Estratégia 2025–2027, que coloca a família no centro das políticas sociais do governo, por meio de programas especializados que promovem a coesão familiar e o equilíbrio entre vida profissional e pessoal, contribuindo para a formação de gerações capazes de concretizar as aspirações do país.