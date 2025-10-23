Banco de Ajman registra lucro antes de impostos de US$ 113 milhões nos nove primeiros meses de 2025, alta de 32%

AJMAN, 23 de outubro de 2025 (WAM) – O príncipe herdeiro de Ajman e presidente do Conselho de Administração do Banco de Ajman, xeique Ammar bin Humaid Al Nuaimi, presidiu a reunião do conselho para analisar os resultados financeiros referentes aos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2025 e discutir as prioridades estratégicas voltadas à manutenção do crescimento e à geração de valor a longo prazo.

O Banco de Ajman registrou lucro antes de impostos de 414 milhões de dirhams (US$ 113 milhões), um aumento de 32% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido após impostos atingiu 380 milhões de dirhams (US$ 104 milhões), alta de 31% em comparação com 2024. A receita operacional total somou 1,2 bilhão de dirhams (US$ 327 milhões), e a receita operacional líquida foi de 660 milhões de dirhams (US$ 180 milhões), refletindo o bom desempenho das áreas principais e a execução disciplinada de sua estratégia de crescimento.

O xeique Ammar afirmou que o desempenho do Banco de Ajman nos nove primeiros meses de 2025 reflete a eficácia de sua estratégia e sua crescente contribuição para o setor financeiro dos Emirados Árabes Unidos. "O banco segue fortalecendo seu papel como agente do desenvolvimento econômico sustentável e da criação de valor para a comunidade em geral”, disse.

Os ativos totais do banco cresceram 23% desde o fim de 2024, alcançando 28 bilhões de dirhams (US$ 7,6 bilhões), impulsionados por um aumento de 20% nas operações de financiamento, que chegaram a 18,5 bilhões de dirhams (US$ 5,05 bilhões). Os depósitos de clientes cresceram 14%, totalizando 20,6 bilhões de dirhams (US$ 5,6 bilhões), enquanto o patrimônio líquido atingiu 3,4 bilhões de dirhams (US$ 930 milhões), alta de 8% no acumulado do ano, o que demonstra crescimento contínuo do balanço e estabilidade nas fontes de financiamento.

Os indicadores de capital e liquidez permaneceram sólidos, com Índice de Adequação de Capital (CAR) de 16,9% e Índice de Capital de Nível 1 de 15,8%. O retorno sobre o patrimônio líquido avançou para 15,6% (alta de 2,76 pontos percentuais) e o retorno sobre ativos subiu para 2,0% (alta de 0,30 ponto). A relação custo-receita ficou em 44,8%, refletindo os investimentos contínuos em tecnologia, transformação digital e eficiência operacional.

A qualidade dos ativos também melhorou: o índice de inadimplência caiu para 7,7% (redução de 8,01 pontos percentuais) e a relação de exposição imobiliária recuou para 31,9% (queda de 2,19 pontos), resultado da gestão eficaz de risco de crédito e da diversificação da carteira.

O diretor-presidente do Banco de Ajman, Mustafa Al Khalfawi, afirmou que os resultados de nove meses demonstram a força operacional do Banco de Ajman e sua consistência na execução das prioridades estratégicas. "Continuamos focados em aumentar a eficiência, otimizar o balanço e expandir nosso ecossistema digital para garantir crescimento sustentável e valor de longo prazo para nossos acionistas e clientes”, declarou.

O Banco de Ajman segue avançando em sua agenda de sustentabilidade e inovação, alinhada à Visão Ajman 2030 e às metas nacionais de transformação econômica dos Emirados Árabes Unidos. A instituição mantém o compromisso de destinar 4 bilhões de dirhams (US$ 1,09 bilhão) a financiamentos sustentáveis até 2030 e de alcançar emissões líquidas zero até 2050, reforçando sua visão de promover um impacto positivo e duradouro na economia e na sociedade.