Emirados Árabes Unidos expressam condolências a Uganda pelas vítimas de acidente rodoviário

ABU DHABI, 23 de outubro de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos manifestaram solidariedade à Uganda em razão do acidente rodoviário envolvendo dois ônibus na rodovia que liga a capital, Kampala, à cidade de Gulu, no norte do país, que resultou em dezenas de mortes e feridos.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) expressou sinceras condolências e solidariedade às famílias das vítimas, bem como ao governo e ao povo de Uganda diante dessa tragédia, além de desejar rápida recuperação a todos os feridos.