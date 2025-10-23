Abu Dhabi sediará pela primeira vez a Copa do Mundo de Kitesurfe em 25 de outubro

ABU DHABI, 23 de outubro de 2025 (WAM) – O comitê organizador da Copa do Mundo de Kitesurfe anunciou a conclusão dos preparativos para o evento global, que será realizado pela primeira vez na capital dos Emirados Árabes Unidos como parte do Festival de Esportes Aquáticos da Ilha Fahid. A competição começa neste sábado (25/10) e segue até 2 de novembro, com a participação de mais de 150 atletas profissionais de elite de diversas partes do mundo.

O comitê realizou uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira (23/10) na Ilha Fahid, com a presença do xeique Ahmed bin Hamdan bin Mohammed Al Nahyan, presidente da Federação de Vela e Remo dos Emirados Árabes Unidos, além de atletas e parceiros, para apresentar os detalhes do festival e do campeonato mundial. O evento é organizado em parceria com a Aldar, o Conselho de Esportes de Abu Dhabi e o Grupo AD Ports, e conta com um programa esportivo de nível internacional que inclui kitesurfe, wing foiling, e-foiling, hydrofoiling, wake foiling e freestyle surfing.

A competição reunirá alguns dos principais nomes do esporte, entre eles a francesa Kylie Belloeuvre, o espanhol Borja Vellon, o norte-americano Justin Chait, o emiradense Mohammed Al Mansoori e Fryderyk Szczesny, residente em Abu Dhabi.

O Festival de Esportes Aquáticos da Ilha Fahid tem como objetivo fortalecer a posição de Abu Dhabi como um destino global para esportes aquáticos, oferecendo uma combinação de competições internacionais, apresentações ao vivo e atividades de lazer voltadas às famílias.

O xeique Ahmed bin Hamdan bin Mohammed Al Nahyan afirmou: “Estamos orgulhosos por Abu Dhabi sediar este evento global como parte de um festival de esportes aquáticos que continua atraindo participantes de dentro e fora do país.” Ele expressou esperança de que, com o apoio dos parceiros e entidades envolvidas, o evento seja apresentado da melhor forma possível e contribua para promover o esporte no país.

O atleta emiradense Mohammed Al Mansoori destacou que está pronto para competir no campeonato mundial ao lado de outros atletas nacionais e afirmou que o período de preparação foi intenso, com foco em alcançar bons resultados diante de alguns dos melhores competidores do mundo.