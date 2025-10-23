Semana Global da Alimentação 2025 estabelece novo marco para a cooperação internacional no setor de alimentos

ABU DHABI, 23 de outubro de 2025 (WAM) – A Semana Global da Alimentação (Global Food Week – GFW) 2025 reafirmou a liderança de Abu Dhabi em inovação e cooperação internacional no setor de alimentos, reunindo milhares de participantes de 75 países no Centro ADNEC, em Abu Dhabi. O evento, que contou com a participação inédita de 18 países, destacou a crescente influência global do emirado no setor de alimentos e bebidas.

Reunindo grandes corporações, produtores, fabricantes, agricultores e chefs renomados, a GFW 2025 serviu como uma plataforma dinâmica de negócios, inovação e intercâmbio cultural. A exposição contou com pavilhões de cinco continentes, que apresentaram a diversidade gastronômica e as tecnologias agrícolas mais avançadas.

O Pavilhão da Itália, liderado por Donato Cinelli, diretor-executivo de Marketing Global, reuniu mais de 20 empresas e promoveu demonstrações culinárias ao vivo com o chef Luca Martino. O México marcou presença em oito espaços dedicados ao milho, às pimentas e ao cacau, enquanto países europeus como Dinamarca e Polônia exibiram uma ampla variedade de produtos lácteos, carnes, itens orgânicos e naturais.

Os países asiáticos também tiveram participação de destaque: Japão, Coreia do Sul e China apresentaram avanços em agricultura inteligente, alimentos de origem vegetal e processamento de alimentos de alta tecnologia. Entre as nações árabes, a Jordânia destacou tâmaras e azeite de oliva; o Egito apresentou produtos frescos voltados aos mercados do Golfo e da Ásia; e a Palestina exibiu itens tradicionais como azeite, tomilho e mel.

A inclusão de 18 novos países reforçou o status da GFW como uma das principais plataformas globais dedicadas à tecnologia agrícola e a soluções sustentáveis para a produção de alimentos. Ao longo de três dias, eventos como a Exposição Internacional de Alimentos de Abu Dhabi, a Exposição de Tâmaras de Abu Dhabi, o ciclo de palestras Global Food Talks e o Fórum de AgriTech consolidaram a posição do emirado como referência regional em segurança alimentar e inovação agrícola.

Pela sua dimensão e diversidade, a Semana Global da Alimentação 2025 destacou a ascensão de Abu Dhabi como um centro mundial de inovação e cooperação em sustentabilidade alimentar, reafirmando o compromisso do emirado com o futuro dos sistemas alimentares e o desenvolvimento agrícola sustentável.