Fusão entre Gulf Cement e italiana Buzzi marca nova fase industrial em Ras Al Khaimah

RAS AL KHAIMAH, 23 de outubro de 2025 (WAM) – O xeique Saud bin Saqr Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Ras Al Khaimah, acompanhou a fusão da Gulf Cement Company com a empresa italiana Buzzi Unicem S.p.A., líder global no setor de cimento.

A cerimônia, realizada no hotel Waldorf Astoria Ras Al Khaimah, contou com a presença do xeique Khalid bin Saud bin Saqr Al Qasimi, vice-presidente do Escritório de Investimento e Desenvolvimento de Ras Al Khaimah, além de embaixadores e autoridades de alto escalão. O evento marcou o início de uma nova fase de excelência industrial no país.

O xeique Saud afirmou que a fusão reflete a força do setor privado no emirado e a confiança internacional em seu ambiente de negócios, destacando que o avanço da empresa rumo ao reconhecimento global demonstra a capacidade de Ras Al Khaimah de estabelecer companhias de padrão internacional, expandir-se para novos mercados e se beneficiar de tecnologias e conhecimentos avançados.

O governante declarou que a fusão simboliza a capacidade das empresas locais de alcançar excelência e sucesso em nível global, refletindo o espírito de ambição, inovação e visão clara que impulsionam a economia do emirado rumo a maior prosperidade. "Nosso ambiente de investimento competitivo, infraestrutura avançada e localização estratégica continuam a fortalecer a posição de Ras Al Khaimah como centro industrial e comercial de destaque”, aifrmou.

O xeique acrescentou que a fusão comprova a atratividade do emirado para o investimento, a inovação e o crescimento sustentável. "Destaca ainda o apoio de Ras Al Khaimah às empresas locais e o incentivo à competitividade global, reforçando sua posição como plataforma de parcerias internacionais e importante contribuinte para a economia diversificada dos Emirados Árabes Unidos. Também reafirma o compromisso do emirado em promover o empreendedorismo, desenvolver talentos e gerar valor em todos os setores”, concluiu.

A fusão representa um marco significativo na história da Gulf Cement Company, fundada em 1977, que desempenhou papel essencial no desenvolvimento da infraestrutura nacional por meio da produção de cimento de alta qualidade e da adoção de iniciativas ambientais inovadoras, como sistemas de recuperação de calor residual e programas de redução de emissões de carbono.

Ao unir-se à Buzzi, a empresa passará a contar com experiência global e tecnologias avançadas que aumentarão sua eficiência operacional e ampliarão sua presença internacional, fortalecendo sua posição como empresa industrial de ponta alinhada às metas de desenvolvimento sustentável dos Emirados Árabes Unidos.

A fusão também reafirma o compromisso da Buzzi em ampliar sua presença no Oriente Médio, uma das regiões mais dinâmicas e de crescimento mais rápido no setor da construção civil. Reflete ainda a abordagem estratégica de Ras Al Khaimah de apoiar empresas nacionais e fomentar parcerias globais, contribuindo para o crescimento econômico, a expansão das oportunidades de investimento e a consolidação do emirado como destino preferencial para negócios, indústria e inovação.