Theyab bin Mohamed bin Zayed acompanha início das obras do primeiro projeto de energia renovável em escala gigawatt com fornecimento contínuo

ABU DHABI, 23 de outubro de 2025 (WAM) – O xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos de Desenvolvimento e de Mártires, participou do lançamento do maior projeto de energia renovável do mundo, que combina geração solar e armazenamento em baterias e será capaz de fornecer 1 gigawatt (GW) de energia limpa contínua a um custo competitivo globalmente.

O empreendimento é desenvolvido pela Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar) e pela Emirates Water and Electricity Company (EWEC), e integra uma usina solar fotovoltaica de 5,2 GW a um sistema de armazenamento de energia de 19 gigawatts-hora (GWh) — o maior e mais avançado já construído.

O projeto redefine o potencial da energia renovável ao superar o desafio da intermitência. Quando entrar em operação, oferecerá energia limpa em escala gigawatt de forma contínua, a um preço competitivo, estabelecendo um novo padrão internacional e reforçando a liderança dos Emirados Árabes Unidos em inovação energética.

Com investimento superior a 22 bilhões de dirhams (US$ 6 bilhões), o projeto criará mais de 10 mil empregos e novas instalações industriais, além de evitar 5,7 milhões de toneladas de emissões de carbono por ano. A conclusão está prevista para 2027.

O sistema contará com tecnologias de última geração, como usinas virtuais, recursos de formação de rede e partida autônoma (black start), além de previsão e despacho inteligentes com uso de inteligência artificial.

O ministro da Indústria e Tecnologia Avançada e presidente da Masdar, Sultan Al Jaber, destacou que se trata de uma nova era da energia em Abu Dhabi. “Com o apoio do presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, do príncipe herdeiro xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan e na presença do xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, este projeto em escala gigawatt representa um passo histórico para redefinir o papel das energias renováveis na era digital”, disse. Segundo Al Jaber, é o resultado de duas décadas de excelência da Masdar e um exemplo do poder da colaboração no ecossistema energético de Abu Dhabi. "Num momento em que o mundo busca energia segura, sustentável e acessível, os Emirados Árabes Unidos apresentam uma nova visão de crescimento tecnológico.”

O diretor-presidente da Masdar, Mohamed Jameel Al Ramahi, declarou que o início das obras marca um momento de orgulho para a Masdar e para os Emirados Árabes Unidos. "Este é o maior e mais ambicioso projeto da nossa história, e demonstra que é possível fornecer energia renovável de forma contínua, superando o desafio da intermitência. Isso permitirá atender à crescente demanda impulsionada por avanços em inteligência artificial e outras tecnologias. Estamos trabalhando em estreita colaboração com a EWEC e nossos parceiros para concretizar este marco global da transição energética.”

O diretor-presidente da EWEC, Ahmed Ali Al Shamsi, destacou que o projeto reflete “a visão do presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan e o compromisso da EWEC em desenvolver inovações transformadoras que apoiam os objetivos nacionais. "Abu Dhabi é um polo global de pesquisa e aplicação em inteligência artificial, e este projeto garantirá o fornecimento sustentável de energia para impulsionar o crescimento econômico da nova geração.”

A Masdar tem presença consolidada no segmento de armazenamento de energia, incluindo o primeiro sistema do mundo conectado a um parque eólico offshore flutuante. A empresa opera e desenvolve projetos em diversos países e pretende alcançar 100 gigawatts (GW) de capacidade instalada em energia limpa até 2030.