Theyab bin Mohamed bin Zayed acompanha início das obras do primeiro projeto de energia renovável em escala gigawatt com fornecimento contínuo

| 3 minutes read
Theyab bin Mohamed bin Zayed acompanha início das obras do primeiro projeto de energia renovável em escala gigawatt com fornecimento contínuo

ABU DHABI, 23 de outubro de 2025 (WAM) – O xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos de Desenvolvimento e de Mártires, participou do lançamento do maior projeto de energia renovável do mundo, que combina geração solar e armazenamento em baterias e será capaz de fornecer 1 gigawatt (GW) de energia limpa contínua a um custo competitivo globalmente.

O empreendimento é desenvolvido pela Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar) e pela Emirates Water and Electricity Company (EWEC), e integra uma usina solar fotovoltaica de 5,2 GW a um sistema de armazenamento de energia de 19 gigawatts-hora (GWh) — o maior e mais avançado já construído.

O projeto redefine o potencial da energia renovável ao superar o desafio da intermitência. Quando entrar em operação, oferecerá energia limpa em escala gigawatt de forma contínua, a um preço competitivo, estabelecendo um novo padrão internacional e reforçando a liderança dos Emirados Árabes Unidos em inovação energética.

Com investimento superior a 22 bilhões de dirhams (US$ 6 bilhões), o projeto criará mais de 10 mil empregos e novas instalações industriais, além de evitar 5,7 milhões de toneladas de emissões de carbono por ano. A conclusão está prevista para 2027.

O sistema contará com tecnologias de última geração, como usinas virtuais, recursos de formação de rede e partida autônoma (black start), além de previsão e despacho inteligentes com uso de inteligência artificial.

O ministro da Indústria e Tecnologia Avançada e presidente da Masdar, Sultan Al Jaber, destacou que se trata de uma nova era da energia em Abu Dhabi. “Com o apoio do presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, do príncipe herdeiro xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan e na presença do xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, este projeto em escala gigawatt representa um passo histórico para redefinir o papel das energias renováveis na era digital”, disse. Segundo Al Jaber, é o resultado de duas décadas de excelência da Masdar e um exemplo do poder da colaboração no ecossistema energético de Abu Dhabi. "Num momento em que o mundo busca energia segura, sustentável e acessível, os Emirados Árabes Unidos apresentam uma nova visão de crescimento tecnológico.”

O diretor-presidente da Masdar, Mohamed Jameel Al Ramahi, declarou que o início das obras marca um momento de orgulho para a Masdar e para os Emirados Árabes Unidos. "Este é o maior e mais ambicioso projeto da nossa história, e demonstra que é possível fornecer energia renovável de forma contínua, superando o desafio da intermitência. Isso permitirá atender à crescente demanda impulsionada por avanços em inteligência artificial e outras tecnologias. Estamos trabalhando em estreita colaboração com a EWEC e nossos parceiros para concretizar este marco global da transição energética.”

O diretor-presidente da EWEC, Ahmed Ali Al Shamsi, destacou que o projeto reflete “a visão do presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan e o compromisso da EWEC em desenvolver inovações transformadoras que apoiam os objetivos nacionais. "Abu Dhabi é um polo global de pesquisa e aplicação em inteligência artificial, e este projeto garantirá o fornecimento sustentável de energia para impulsionar o crescimento econômico da nova geração.”

A Masdar tem presença consolidada no segmento de armazenamento de energia, incluindo o primeiro sistema do mundo conectado a um parque eólico offshore flutuante. A empresa opera e desenvolve projetos em diversos países e pretende alcançar 100 gigawatts (GW) de capacidade instalada em energia limpa até 2030.