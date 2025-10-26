Brasileira Mackenzie Dern se torna a primeira mulher a conquistar título do UFC em Abu Dhabi e no Oriente Médio

ABU DHABI, 26 de outubro de 2025 (WAM) – A brasileira Mackenzie Dern conquistou o título peso-palha ao derrotar a compatriota Virna Jandiroba durante o UFC 321: Aspinall vs. Gane, realizado na Etihad Arena, tornando-se a primeira mulher a vencer um cinturão do UFC em Abu Dhabi e no Oriente Médio, como parte da Abu Dhabi Showdown Week.

Na luta principal, o duelo pelo título dos pesos-pesados entre Tom Aspinall e Ciryl Gane terminou sem resultado, após um acidente ocular no primeiro round que impediu Aspinall de continuar em sua primeira defesa de cinturão.

No card principal, o peso-galo Umar Nurmagomedov apresentou uma performance dominante e derrotou Mario Bautista por decisão unânime, aproximando-se de uma disputa pelo título.

O russo Alexander Volkov venceu Jailton Almeida por decisão dividida, após três rounds equilibrados na categoria dos pesos-pesados. Seu compatriota Azamat Murzakanov nocauteou Aleksandar Rakic com um potente cruzado de direita aos 3:11 do primeiro round.

O egípcio Hamdy Abdelwahab também se destacou ao derrotar Chris Barnett por decisão unânime em outra luta dos pesos-pesados, conquistando a admiração do público presente.

Quillan Salkeld recebeu o prêmio de “Performance da Noite” após aplicar um nocaute espetacular com um chute na cabeça contra Nasrat Haqparast. O segundo prêmio de performance foi para Walter Walker, que fez história ao conquistar sua quarta vitória consecutiva por finalização com chave de pé, desta vez sobre Louie Sutherland.

A premiação de “Luta da Noite” ficou com Ludovit Klein e Mateusz Rebecki, após uma batalha exaustiva de três rounds, em que ambos saíram visivelmente desgastados — Rebecki sangrando e Klein mancando devido a uma lesão no tornozelo — antes de Klein sair vencedor.