Shaikha Al Nowais: turismo representa 10% da economia global e enfrenta desafios climáticos e tecnológicos

DUBAI, 27 de outubro de 2025 (WAM) — A secretária-geral eleita da Organização Mundial do Turismo das Nações Unidas (OMT) para o mandato de 2026 a 2029, Shaikha Nasser Al Nowais, revelou que o setor global de turismo e viagens contribuiu com US$ 10,9 trilhões para o PIB mundial em 2024, o que corresponde a 10% da economia global.

Em declarações à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), à margem da Cúpula de Investimentos em Turismo Emirados-África 2025, que começou em Dubai, Al Nowais afirmou que essa contribuição deve continuar crescendo, chegando a US$ 11,7 trilhões em 2025 — um aumento de 6,7% em relação a 2024 e 13% acima dos níveis de 2019.

Com base em um relatório do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC, na sigla em inglês), ela destacou que o setor cresceu 8,5% em 2024 em comparação com 2023 e 6% em relação a 2019.

Al Nowais ressaltou que esses números reafirmam o papel do turismo como um dos principais motores do crescimento econômico sustentável, destacando-o como um dos setores mais dinâmicos na atração de investimentos internos e estrangeiros.

Ela ressaltou que a força do setor está em sua capacidade de gerar benefícios econômicos e sociais diretos para os destinos e comunidades anfitriãs, além de desempenhar papel essencial na criação de empregos, no apoio a empresas locais, no aumento da arrecadação pública e privada e no avanço das economias tanto de países desenvolvidos quanto em desenvolvimento.

Em outro contexto, Al Nowais observou que a indústria do turismo passa atualmente por uma fase decisiva diante de desafios globais sem precedentes, especialmente as mudanças climáticas, o rápido avanço tecnológico e as transformações geopolíticas. Ela destacou que essa realidade exige uma liderança ágil e com visão de futuro, capaz de promover soluções inovadoras e colaborativas voltadas a redefinir o futuro de um turismo sustentável e responsável.

Ao concluir suas declarações, Al Nowais elogiou o modelo dos Emirados Árabes Unidos, afirmando que o país oferece um exemplo de liderança mundial no desenvolvimento de um ecossistema turístico integrado e sustentável. Destacou as estratégias ambiciosas e as iniciativas pioneiras dos Emirados, que consolidaram sua posição global como um destino marcado pela inovação e pela sustentabilidade.