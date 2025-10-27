Khaled bin Mohamed bin Zayed se reúne com copresidente-executivo da Oracle

ABU DHABI, segunda-feira, 27 de outubro de 2025 (WAM) — O xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi e presidente do Conselho Executivo do emirado, reuniu-se com Mike Sicilia, copresidente-executivo da Oracle, empresa global líder em tecnologia da informação e gestão de bancos de dados.

O encontro abordou oportunidades de cooperação alinhadas à agenda de transformação digital de Abu Dhabi e à sua visão de construir uma economia baseada na inovação, com foco em investimentos em tecnologias avançadas, como computação em nuvem e inteligência artificial, no fortalecimento de parcerias com o setor privado e no avanço da transformação digital nos principais setores do emirado.

Também participaram da reunião Ahmed Tamim Al Kuttab, presidente do Departamento de Capacitação Governamental de Abu Dhabi, e Saif Saeed Ghobash, secretário-geral do Conselho Executivo de Abu Dhabi e presidente do Gabinete do Príncipe Herdeiro.