Forças de Defesa Aérea do Kuwait interceptam alvos aéreos hostis sem registro de feridos

KUWAIT, 1º de março de 2026 (WAM) — A Força de Defesa Aérea do Kuwait interceptou neste domingo (01/03) pela manhã diversos alvos aéreos hostis.

Em comunicado, o porta-voz oficial do Ministério da Defesa do Kuwait informou que os alvos foram detectados e interceptados dentro da zona operacional ao sul do país, como parte das medidas de plena prontidão para proteger o espaço aéreo, destacando que não houve registro de feridos.

A agência Kuwait News Agency (KUNA, na sigla em inglês) citou o porta-voz ao afirmar que as Forças Armadas continuam a desempenhar suas funções e a lidar com quaisquer possíveis desdobramentos para garantir a segurança e a estabilidade do país.