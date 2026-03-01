Destroços de drone interceptado atingem fachada de prédio do complexo Etihad Towers e deixam dois feridos leves

ABU DHABI, 1º de março de 2026 (WAM) — As autoridades competentes de Abu Dhabi lidaram com um incidente envolvendo a queda de destroços de um drone após sua interceptação pelos sistemas de defesa aérea do país, que atingiram a fachada de um dos edifícios do complexo Etihad Towers. O episódio resultou em ferimentos leves em uma mulher e seu filho, além de danos materiais leves.

O Abu Dhabi Media Office informou que as autoridades esclareceram que os sons ouvidos em todo o emirado foram decorrentes das operações bem-sucedidas de interceptação. O órgão instou a população a não divulgar rumores ou informações enganosas e a obter informações apenas de fontes oficiais, assegurando que novas atualizações serão divulgadas assim que estiverem disponíveis.