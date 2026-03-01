Ataque a petroleiro na costa de Omã deixa quatro feridos

MUSCAT, 1º de março de 2026 (WAM) — Quatro pessoas ficaram feridas após um petroleiro ser alvo de ataque ao norte do Porto de Khasab, na província de Musandam, no norte do Sultanato de Omã.

O Centro de Segurança Marítima informou que o petroleiro SKYLIGHT, com bandeira da República de Palau, foi atingido a cinco milhas náuticas ao norte do Porto de Khasab, segundo a agência Oman News Agency (ONA, na sigla em inglês).

Os feridos foram transferidos para receber o tratamento médico necessário. O centro destacou que as operações de resgate foram realizadas em coordenação entre diversas autoridades militares, de segurança e civis, refletindo a prontidão de Omã para responder a incidentes marítimos.