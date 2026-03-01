Sistema de defesa aérea do Bahrein intercepta nova onda de mísseis balísticos iranianos

MANAMA, 1º de março de 2026 (WAM) — Os sistemas de defesa aérea da Força de Defesa do Bahrein responderam com eficiência e plena prontidão operacional, detectando e interceptando com sucesso uma nova onda de mísseis balísticos inimigos.

O Centro Nacional de Comunicação do Bahrein informou que destroços limitados resultantes das interceptações foram identificados em diversas áreas.

Segundo a agência Bahrain News Agency (BNA, na sigla em inglês), equipes especializadas foram mobilizadas imediatamente para os locais afetados a fim de avaliar a situação, garantir a segurança pública e lidar com quaisquer impactos decorrentes.

O Centro reiterou que os ataques constituem violação flagrante da soberania e da segurança nacional do Bahrein e destacou que eles não impedirão o país de adotar todas as medidas necessárias para proteger seu território e preservar sua segurança e estabilidade.