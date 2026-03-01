Ministério da Defesa do Qatar intercepta mísseis e drones iranianos

DOHA, 1º de março de 2026 (WAM) — O Ministério da Defesa do Qatar anunciou que suas aeronaves de combate e sistemas de defesa aérea responderam a ataques aéreos envolvendo drones e mísseis lançados do Irã em direção ao espaço aéreo do país.

Em comunicado divulgado pela Qatar News Agency (QNA, na sigla em inglês), o ministério informou que os sistemas de monitoramento e alerta antecipado detectaram os alvos imediatamente após entrarem no alcance de vigilância, e que eles foram rastreados e interceptados de acordo com as regras de engajamento aprovadas, garantindo a proteção da soberania nacional e a segurança do espaço aéreo.

O ministério confirmou que não houve registro de vítimas e que equipes especializadas iniciaram os procedimentos de avaliação e monitoramento preventivo. A pasta ressaltou que o Qatar continua a adotar todas as medidas necessárias para salvaguardar seu território e seu espaço aéreo.