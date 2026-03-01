Defesas aéreas dos Emirados interceptam 165 mísseis balísticos, dois de cruzeiro e 541 drones

ABU DHABI, 1º de março de 2026 (WAM) — O Ministério da Defesa informou que a Força Aérea e os sistemas de defesa aérea dos Emirados Árabes Unidos neutralizaram até o momento 165 mísseis balísticos, dois mísseis de cruzeiro e 541 drones iranianos desde o início do ataque lançado pelo Irã.

Segundo o ministério, na manhã do segundo dia da ofensiva as forças emiradenses destruíram 20 mísseis balísticos, enquanto oito caíram no mar. Também foram abatidos dois mísseis de cruzeiro e 311 drones. Ainda assim, 21 drones atingiram alvos civis. A pasta reiterou a capacidade da Força Aérea e da defesa antiaérea de enfrentar diferentes ameaças.

Desde o início do ataque iraniano, em 28 de fevereiro de 2026, foram detectados 165 mísseis balísticos lançados do Irã contra os Emirados, dos quais 152 foram destruídos e 13 caíram em águas marítimas. Dois mísseis de cruzeiro também foram identificados e destruídos.

Ao todo, 541 drones iranianos foram detectados: 506 foram interceptados e destruídos, enquanto 35 caíram dentro do país, causando danos materiais. Os incidentes deixaram três mortos — de nacionalidade paquistanesa, nepalesa e bangladense — e 58 feridos leves entre cidadãos emiradenses e pessoas de nacionalidade egípcia, etíope, filipina, paquistanesa, iraniana, indiana, bangladense, cingalesa, azerbaijana, iemenita, ugandense, eritreia, libanesa e afegã.

O ministério informou que destroços dos projéteis interceptados caíram em diferentes áreas do país, provocando danos materiais de leves a moderados em várias propriedades civis.

Por fim, a pasta reiterou que permanece em plena prontidão para enfrentar qualquer ameaça e destacou que a segurança de cidadãos, residentes e visitantes continua sendo prioridade absoluta e inegociável.