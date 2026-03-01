Ministério da Defesa responde a ataque à base militar Al Salam

ABU DHABI, 1º de março de 2026 (WAM) — O Ministério da Defesa anunciou que equipes especializadas responderam neste domingo (01) a um incidente decorrente do ataque a um armazém na base naval Al Salam, em Abu Dhabi, por dois drones iranianos, o que provocou um incêndio em dois contêineres que armazenavam materiais gerais, sem registro de vítimas.

O ministério condenou com veemência o ataque militar, classificando-o como ato flagrante de agressão e violação da soberania nacional e do direito internacional. A pasta afirmou que os Emirados Árabes Unidos reservam-se o pleno direito de responder a essa escalada e de adotar todas as medidas necessárias para proteger seu território, sua população e seus residentes, de modo a salvaguardar sua soberania, segurança e estabilidade e proteger seus interesses e capacidades nacionais.

O Ministério da Defesa ressaltou que permanece plenamente preparado para enfrentar quaisquer ameaças e que adota todas as medidas necessárias para reagir com firmeza a qualquer tentativa de comprometer a segurança e a estabilidade do país. A segurança de cidadãos, residentes e visitantes é prioridade máxima e inegociável, acrescentou.