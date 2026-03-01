Ministros da Defesa dos Emirados e do Kuwait discutem desdobramentos regionais em telefonema

DUBAI, 1º de março de 2026 (WAM) — O príncipe herdeiro de Dubai, vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa, xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, recebeu um telefonema do ministro da Defesa do Kuwait, xeique Abdullah Ali Abdullah Al Salem Al Sabah.

Durante a conversa, os dois trocaram opiniões sobre os mais recentes acontecimentos na região e ressaltaram a importância de manter a cooperação e ampliar a coordenação entre os dois países de forma a apoiar a segurança e a estabilidade regionais e proteger os interesses mútuos.