Ministros da Defesa dos Emirados e do Qatar discutem situação regional em telefonema

DUBAI, 1º de março de 2026 (WAM) — O príncipe herdeiro de Dubai, vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa, xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, recebeu um telefonema do vice-primeiro-ministro e ministro de Estado para Assuntos de Defesa do Qatar, xeique Saoud bin Abdulrahman bin Hassan bin Ali Al Thani.

Durante a conversa, os dois discutiram os mais recentes desdobramentos relacionados à situação atual e debateram uma série de questões e acontecimentos regionais e internacionais.

Ambos ressaltaram a importância de manter a coordenação e as consultas de forma a fortalecer os pilares da segurança e da estabilidade na região e a atender aos interesses mútuos dos dois países.