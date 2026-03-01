Presidente do Cazaquistão reafirma solidariedade aos Emirados após ataques iranianos em telefonema com líder emiradense

ABU DHABI, 1º de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu neste domingo (01)) um telefonema do presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, que reafirmou a solidariedade de seu país aos Emirados após os ataques iranianos contra seu território e o de diversos outros países da região. Tokayev também manifestou apoio a todas as medidas adotadas pelos Emirados para salvaguardar sua soberania, segurança nacional e integridade territorial.

Tokayev condenou os ataques, classificando-os como violação da soberania dos Estados e dos princípios do direito internacional, e alertou que sua continuidade comprometeria a segurança e a estabilidade regionais e internacionais.

O presidente dos Emirados agradeceu a Tokayev pelo apoio.

Os dois líderes ressaltaram ainda a necessidade de interromper imediatamente as ações escalatórias e de buscar o diálogo e soluções diplomáticas para superar as crises atuais e preservar a segurança e a estabilidade regionais.