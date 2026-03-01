Primeiro-ministro de Montenegro reafirma solidariedade aos Emirados após ataques iranianos em telefonema com presidente emiradense

ABU DHABI, 1º de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, conversou por telefone neste domingo (01/03) com o primeiro-ministro de Montenegro, Milojko Spajić. Os dois discutiram os desdobramentos regionais em meio à atual escalada militar e suas implicações para a segurança e a estabilidade.

Durante a conversa, Spajić manifestou a condenação de Montenegro aos ataques iranianos contra o território dos Emirados Árabes Unidos e de diversos outros países, ressaltando que tais atos constituem violação grave da soberania desses Estados, ameaça à sua segurança e estabilidade e descumprimento do direito internacional e da Carta das Nações Unidas.

Mohamed bin Zayed agradeceu ao primeiro-ministro de Montenegro pelo apoio .

Os dois lados ressaltaram a necessidade de interromper a escalada e retomar o diálogo e os meios diplomáticos para evitar uma piora e a ampliação do conflito, que ameaça levar a região a um ponto perigoso marcado por instabilidade e tensões.