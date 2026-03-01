Presidentes dos Emirados Árabes Unidos e do Iraque discutem desdobramentos regionais em telefonema

ABU DHABI, 1º de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu neste domingo (01/03) um telefonema do presidente do Iraque, Abdul Latif Rashid. Os dois discutiram a grave escalada militar na região e suas repercussões para a segurança e a estabilidade regionais, além dos ataques iranianos contra o território dos Emirados Árabes Unidos e de diversos outros países.

Durante a conversa, o presidente iraquiano manifestou a solidariedade de seu país aos Emirados após os ataques ao seu território. O presidente dos Emirados agradeceu a Abdul Latif Rashid pelo apoio.

Os dois lados ressaltaram a importância de intensificar os esforços internacionais para interromper a escalada militar e, ao mesmo tempo, buscar soluções políticas que preservem a paz e a segurança regionais e evitem a ampliação do conflito.