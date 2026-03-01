Presidente da Mauritânia reafirma solidariedade aos Emirados Árabes Unidos em ligação com o líder emiradense

ABU DHABI, 1º de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu um telefonema do presidente da Mauritânia, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, que manifestou a condenação de seu país aos ataques iranianos contra o território dos Emirados Árabes Unidos e de diversas outras nações. El Ghazouani reafirmou a solidariedade da Mauritânia aos Emirados em todas as medidas adotadas para proteger sua segurança e estabilidade.

Mohamed bin Zayed agradeceu a Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani pelo apoio.

Os dois líderes ressaltaram ainda a necessidade de interromper imediatamente as ações militares e de retomar o caminho diplomático para evitar nova escalada e preservar a segurança e a estabilidade regionais.