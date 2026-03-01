Emirados anunciam fechamento da embaixada em Teerã e retirada do embaixador após ataques iranianos

ABU DHABI, 1º mar. (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos anunciaram o fechamento de sua embaixada em Teerã e a retirada de seu embaixador do Irã, bem como de todos os membros da missão diplomática, em resposta aos “ataques flagrantes” com mísseis lançados por Teerã contra o território emiradense.

Segundo as autoridades, os ataques contra alvos civis, incluindo áreas residenciais, aeroportos, portos e instalações de serviços, colocaram em risco a população e representaram uma escalada grave e irresponsável. As ações configuram ainda violação flagrante da soberania nacional e descumprimento do direito internacional e da Carta das Nações Unidas.

O Ministério das Relações Exteriores afirmou que a decisão reflete a posição firme e inabalável dos Emirados contra qualquer agressão que ameace sua segurança e soberania. A pasta acrescentou que a medida ocorre diante da continuidade de condutas hostis e provocativas que comprometem os esforços de desescalada e empurram a região para uma trajetória altamente perigosa, com riscos para a paz e a estabilidade regionais e internacionais, além de ameaças à segurança energética e à estabilidade da economia global.