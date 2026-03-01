Presidente dos Emirados Árabes Unidos e primeiro-ministro da Noruega discutem implicações da escalada regional em telefonema

ABU DHABI, 1º de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu um telefonema do primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre. Os dois discutiram as graves implicações da escalada militar na região, que ameaça a segurança e a estabilidade regionais e internacionais.

Durante a conversa, Jonas Gahr Støre reafirmou a solidariedade da Noruega aos Emirados após os ataques iranianos contra seu território e o de diversos outros países, ressaltando que tais atos constituem violação da soberania dos Estados e representam uma escalada perigosa que compromete a segurança e a estabilidade regionais.

Mohamed bin Zayed agradeceu ao primeiro-ministro pelo apoio.

Os dois líderes ressaltaram a necessidade de tratar todas as questões por meio do diálogo e de meios diplomáticos para preservar a segurança e a estabilidade regionais e evitar nova escalada.