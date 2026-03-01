Emirados Árabes Unidos condenam ataque iraniano ao Sultanato de Omã

ABU DHABI, 1º de março de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência os ataques iranianos contra Omã, classificando-os como escalada grave, violação flagrante da soberania dos Estados e ameaça direta à segurança e à estabilidade regionais.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) afirmou que a ampliação dos ataques a outros países é inaceitável e condenável sob todas as normas legais e políticas, além de representar escalada séria que compromete os esforços de desescalada e intensifica as tensões na região.