Primeiro-ministro da Geórgia condena ataques iranianos aos Emirados em telefonema com presidente do país

ABU DHABI, 1º de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu um telefonema do primeiro-ministro da Geórgia, Irakli Kobakhidze, que manifestou a condenação de seu país aos ataques iranianos contra o território dos Emirados Árabes Unidos e de diversos outros países, ressaltando que constituem grave violação do direito internacional e da Carta das Nações Unidas.

Irakli Kobakhidze afirmou a solidariedade da Geórgia aos Emirados em seus esforços para defender seu território, sua soberania e sua população.

Mohamed bin Zayed agradeceu a Irakli Kobakhidze pelo apoio.

Durante a conversa, os dois também discutiram a escalada militar na região e suas graves implicações para a segurança e a estabilidade, ressaltando a necessidade de interromper imediatamente a escalada e de retomar a moderação, o diálogo e o engajamento diplomático para evitar a ampliação do conflito e as graves consequências que isso pode representar para a paz e a segurança regionais.