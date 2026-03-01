Líder dos Emirados Árabes Unidos recebe telefonema do presidente das Maldivas sobre desdobramentos regionais

ABU DHABI, 1º de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu um telefonema do presidente das Maldivas, Mohamed Muizzu. Os dois discutiram os mais recentes acontecimentos na região e suas implicações para a segurança e a estabilidade regionais.

Durante a conversa, Mohamed Muizzu reiterou a rejeição de seu país aos ataques iranianos contra o território dos Emirados Árabes Unidos e de diversos outros países e manifestou a solidariedade das Maldivas aos Emirados.

Mohamed bin Zayed agradeceu a Mohamed Muizzu pelo apoio.

Os dois lados ressaltaram também a necessidade de trabalhar pelo fim imediato das ações escalatórias e de buscar o diálogo e soluções diplomáticas para tratar das diferentes questões de forma a preservar a segurança e a estabilidade regionais.