Presidente dos Emirados Árabes Unidos recebe telefonema do primeiro-ministro da Índia sobre desdobramentos regionais

ABU DHABI, 1º de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, um telefonema do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Os dois discutiram os acontecimentos na região e a grave escalada militar que compromete a segurança e a estabilidade regionais.

Durante a conversa, o primeiro-ministro indiano reiterou a rejeição de seu país aos ataques iranianos contra o território dos Emirados Árabes Unidos e manifestou a solidariedade da Índia aos Emirados em todas as medidas adotadas para salvaguardar sua soberania, proteger sua segurança e garantir a segurança de sua população.

Mohamed bin Zayed agradeceu ao primeiro-ministro indiano pelo apoio.

Os dois líderes ressaltaram ainda a importância de evitar nova escalada e de priorizar o diálogo e a diplomacia na condução de divergências e questões pendentes, de modo a preservar a segurança e a estabilidade regionais.