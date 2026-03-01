Líder dos Emirados Árabes Unidos discute situação regional com presidente da Suíça

ABU DHABI, 1º de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu um telefonema do presidente da Suíça, Guy Parmelin, que manifestou a rejeição de seu país aos ataques iranianos contra o território dos Emirados Árabes Unidos e de diversas outras nações.

Mohamed bin Zayed agradeceu a Guy Parmelin pelo apoio.

Durante a conversa, os dois também discutiram a escalada militar na região. Ressaltaram também a importância da moderação e da interrupção imediata da escalada, que ameaça a segurança e a estabilidade regionais e acarreta sérias repercussões nos âmbitos regional e internacional.